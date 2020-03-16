Как выбрать насос для скважины

При отсутствии централизованного водомерного узла, для водообеспечения дома за городом единственным решением считается изготовление своего источника, к примеру, колодца или скважины.

Чтобы поднять воду из слоя воды, система водообеспечения обязательно оборудуется насосным оборудованием. Сегодняшний рынок предлагает широкий выбор скважинных насосов. От того, как правильно будет сделан выбор насоса для скважины зависит эфективность всей системы. А если вас интересует демонтаж старого и замена насоса ЭЦВ, переходите на сайт aquahole24.ru.

Обвязка скважинного водообеспечения, это очень трудный процесс, который просит не только физических, но и умственных навыков.

Первое, что необходимо знать про выбор насоса для скважин — это параметры скважины. К ним относят:

Глубина скважины Дебит скважины (кол-во пополнения воды в час) Так средне статистическая домашняя скважина создает 1,5-2,0 куба воды в час. Водное зеркало (водный уровень от поверхности земли до начала столба воды в скважине)

Главные критерии покупки насоса

Прежде чем приобретать оптимальный вариант насоса для скважины, имеет смысл уточнить ряд критериев строения. Т.е. вы обязаны знать, каков статический и динамический уровни, отметка основания дна, размер трубы, дебит. Если же вы ищите скважинный насос глубиной от 10 – 30 метров, бурением которой занималась специальная организация, в таком случае у вас на руках обязаны быть документы.

Под ним необходимо понимать техпаспорт, где будут указываться эти сведения. Но в вариантах, когда скважина используется либо нет на долгой основе, все равно необходимо данные сведения получить. Если же скважину делали собственными силами либо же прибегли к помощи «шабашников» навряд ли у вас на руках будут похожие документы. В этом случае необходимо выучить скважину собственными силами, установив характеристики за счёт несложных измерений.

Оборудование насоса погружного типа

В том случае, когда глубина подземного источника, из которого предстоит откачивать воду, значительна, для скважины лучше подобрать оборудование насоса погружного (глубинного) типа. Глубинный скважинный насос, как ясно из его названия, располагается в толще перекачиваемой им жидкой среды, а сама жидкость подается на поверхность при помощи шланга или трубы, соединяемых с напорной магистралью оборудования. Приводной электрический двигатель, которым оборудованы насосы погружного типа для скважины, запитывается с помощью хорошо заизолированного кабеля.

Опускается насос погружного типа в скважину и крепится в ней на необходимой глубине с помощью троса для страховки, нижний конец которого привязывается к специализированной проушине на корпусе гидромашины, а верхний – к перекладине, устанавливаемой на земле.